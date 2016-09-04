Штайнмаєр заявив про підготовку нових пропозицій для підтримання перемир'я на Донбасі

Про це пише Reuters.

Голова німецького зовнішньополітичного відомства висловив сподівання, що незабаром ОБСЄ завершить роботу із розроблення нових регулюючих правил, спрямованих на збереження крихкого режиму припинення вогню на сході України.

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"Ми працюємо з ОБСЄ над новими правилами, щоб зберегти режим припинення вогню", - сказав Штайнмаєр журналістам під час візиту в Осло.

На його думку, це може стати підставою до наступної зустрічі очільників МЗС країн "нормандської четвірки".

"Ми зараз перебуваємо на стадії підготовки, що дозволить нам знову скоро зустрітися на рівні міністрів закордонних справ", - заявив Штайнмаєр.

Також, як зазначив дипломат, реалізація Мінських угод Росією та Україною залишається невтішною. Він сказав, що ситуація з безпекою на сході України є "справді незадовільною".