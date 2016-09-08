З Кримом росіяни "запізнилися" на сто років - політолог РФ

Про це в інтерв'ю ОNLINЕ.UA розповів російський політолог і політичний географ Дмитро Орєшкін.

"У ментальному просторі люди радіють, що РФ приєднала Крим (в результаті анексії в 2014 році — Ред.). Вважають, що стали багатшими і сильнішими. Стали б, якщо б це було сто років тому", - вважає він.

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Також політолог заявив, що Крим — це місце, куди треба вкладати, розвивати інфраструктуру, а результат можна побачити років через двадцять.

"Одна справа — реальність, а інша — уявлення про реальність. В уявленні про реальність Путін посилив РФ, тому що приростив території", - підсумував Орєшкін.

Раніше Орєшкін заявляв, що у російського керівництва з кожним днем все більше обмежуються можливості. Зокрема, непідйомними для Росії стають Донбас і анексований Крим.