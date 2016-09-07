Донбас та анексований Крим стають непідйомними для Росії - експерт

Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, передає "Крим.Реалії".

Експерт наголосив, що у російського керівництва з кожним днем все більше обмежуються можливості. Зокрема, непідйомними для Росії стають Донбас і анексований Крим.

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"У Володимира Путіна з кожним кварталом звужується коридор можливостей. Країну треба годувати, той же Крим треба годувати. З Донбасу треба йти, тому що важко його утримувати. Починати війну теж не можна, тому що до цього готові, всі чекають, і підуть набагато більш жорсткі та суворі покарання. Але водночас потрібно зберегти на обличчі переможний вираз", – резюмував Орєшкін.

Раніше Путін вкотре підтвердив, що армія Російської Федерації була присутня в Криму перед "референдумом" під час анексії півострова, але це не означає, що голосування пройшло під дулом автоматів.