Серед бойовиків "ДНР/ЛНР" ширяться чутки про те, що Путін їх "злив" - ІС
Бойовики "ДНР/ЛНР" поширюють чутки про те, що керівництво Росії зрадило їх.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційни спротив" Дмитро Тимчук.
"У лавах бойовиків "ДНР" відзначається нова хвиля чуток про "злив" з боку Путіна після його згоди на повернення в "нормандський формат", - йдеться у повідомленні.
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За словами Тимчука, розчарування підкріплюють невиправдані надії терористів на те, що навчання ЗС РФ "Кавказ-2016" могли бути прикриттям для початку масштабної відкритої агресії РФ проти України.
"У підрозділах терористів "ЛНР" відзначаються схожі настрої, однак поширення подібних чуток нейтралізується інформацією командирів рівня "батальйон-бригада" щодо ймовірного масового перекидання в "ЛНР" додаткових підрозділів російських найманців і ЗС РФ для "повернення Лисичанська та Сєвєродонецька", - зазначив координатор групи ІС.
Раніше розвідка попередила, що Росія 5-10 вересня під час активної фази військових навчань "Кавказ-2016" може розширити масштаби збройної агресії проти України.