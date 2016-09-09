Питання щодо поліцейської місії на Донбасі поки не обговорюється - генсек ОБСЄ

Про це генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив на прес-конференції в Києві.

"На цей час поки що немає жодних дискусій щодо поліцейської місії. З часом подивимся, як буде розвиватися це питання, оскільки на розгортання поліцейської місії потрібна згода всіх залучених сторін. Тільки тоді ми зможемо розпочати цю дискусію",- сказав Заньєр.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Німеччина, яка у 2016 році головує в ОБСЄ, звернулася до держав-членів організації щодо їхнього бачення практичних аспектів розгортання поліцейської місії ОБСЄ в Україні. "На цей час відбулися перемовини на рівні постійних представників у Відні та чотири раунди неформальних консультацій у складі усіх держав-учасниць ОБСЄ стосовно практичних аспектів організації цієї ініціативи", - повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук.

Довідка УНІАН. Від поліцейської місії ОБСЄ Україна очікує забезпечення контролю над українсько-російським кордоном, режимом припинення вогню і відведенням озброєнь на Донбасі, а також над виведенням окупаційних військ РФ з території України. Запровадження поліцейської місії в Україні повинні схвалити всі 57 країн-учасниць ОБСЄ.