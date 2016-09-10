Українські військові затримали біля Торецька москвича-неонациста, який брав участь у захопленні Дебальцевого (фото)

Як сьогодні повідомляє Торецьке відділення поліції Донецької області, бойовика затримали військовослужбовці Збройних сил України 8 вересня.

За даними поліції, під час затримання бойовик був у військовій формі зразка збройних сил РФ та мав із собою дві осколкові гранати. Найманець входив до ворожих ДРГ та брав участь у захопленні Дебальцевого.

В ході контррозвідувальних заходів правоохоронці з’ясували, що бойовик вступив до незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на початку 2015 року. Встановлено, що чоловік проходив військову службу у Чечні, де був розвідником, і має 10-річний досвід роботи у московському карному розшуку, звідки звільнився у званні капітана поліції.

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Росіянин причетний до націоналістичних угруповань, є активним учасником футбольного руху «ультрас».

Встановлено, що чоловік брав участь у бойових діях на території м. Дебальцеве та м. Горлівка Донецької області. Після захоплення Дебальцевого у лютому 2015 року найманець оселився у приватному будинку у центрі міста.

Згідно з повідомленням, 8 вересня п’яний найманець вийшов до позицій Збройних сил України і був затриманий військовослужбовцями.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» та ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Найманцю загрожує до 15 років позбавлення волі.