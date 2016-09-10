Українські катери відігнали корабель ВМФ РФ від морського кордону, застосувавши тактику "вовчої зграї" (відео)

Відео з цією операцією розміщено на YouTube.

Зазначається, що з метою недопущення незаконного перетину українського кордону кораблем російських ВМФ "Сметливий" вирушили фрегат "Гетьман Сагайдачний" і вертоліт Ка-27.

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До них згодом приєдналися малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" й "Аккерман", які проходять заводські випробування у північно-західній частині Чорного моря.

Катери застосували тактику "вовчої зграї" і швидко взяли в облогу російський корабель "Сметливий". Потім вони при підтримці "Гетьмана Сагайдачного" прогнали судно РФ подалі від виключної економічної зони України (морської).

Раніше державна прикордонна служба України зібрала доказову базу за фактами незаконної діяльності Російської Федерації в районах Голіцинського та Одеського газових родовищ.