Прикордонники оприлюднили докази захоплення Росією майна України у Чорному морі (фото, відео)

Про це повідомляє у четвер, 8 вересня, прес-служба прикордонного відомства.

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Доказову базу щодо фактів агресії РФ, захоплення об’єктів та майна України і незаконної промислової діяльності Російської Федерації в районах Голіцинського і Одеського газових родовищ у північно-західній частині виключної (морської) економічної зони України збирали корабель Морської охорони "Поділля" та патрульний літак прикордонного відомства.

Згідно з повідомленням, також на кораблі перебували представники НАК "Нафтогаз України", ПАТ "ДАТ Чорноморнафтогаз", ДП "Науканафтогаз", Державної екологічної інспекції, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Як зазначається, під час переходу КрМО "Поділля" через Каркінітську затоку та в подальшому з наближенням до Голіцинського і Одеського газових родовищ, ЗС РФ застосували бомбардувальник та кораблі.

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"Су-24, який на небезпечній висоті декілька разів здійснював обліт корабля "Поділля". Російський літак маневрував на висоті 50 метрів. А кораблі, СКР "Сметливый" із наведеною на прикордонний корабель артилерійською установкою та СРЗК "Приазовье" ЧФ РФ, здійснювали небезпечні маневрування, створюючи таким чином передумови до навігаційних подій", - зазначили у ДПСУ.

Крім того, за даними прес-служби, літак Держприкордонслужби зафіксував, що на анексованих платформах знаходяться озброєні люди, які при наближенні корабля "Поділля" займали бойові позиції.

"Однак, незважаючи на явно провокативні дії ЗС РФ, екіпаж КрМО "Поділля" діяв рішуче і виконав визначені завдання у виключній (морській) економічній зоні України. По факту агресивних дій російської сторони у відкритому морі відносно корабля МО Держприкордонслужби України Адміністрація ДПСУ доповіла керівництву держави і поінформувала МО, ГШ, МЗС та зацікавлені правоохоронні органи", - додали в ДПСУ.

Так, під час моніторингу надводної обстановки Державною прикордонною службою в черговий раз були зібрані докази фактів агресії, захоплення об’єктів та майна і незаконної промислової діяльності Росії у виключній (морській) економічній зоні України, що задокументовано та зафіксовано на відео.