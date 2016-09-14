Поліція озвучила подробиці затримання дезертира, який розстріляв українських військових у зоні АТО

Як йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Луганській області, вогнепальну зброю, з якої було вчинено вбивства, поліцейські Станично-Луганського відділу поліції долучили до матеріалів кримінального провадження.

Зараз у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 КК України проводяться слідчі дії. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше про його затримання повідомляли волонтери та депутат Криворізької міськради, колишній командир батальйону "Кривбас" Микола Колесник.

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня штаб АТО повідомив, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків атакувала позиції українських військових в районі Станиці Луганської на Луганщині. Унаслідок нападу загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, п'ятеро отримали поранення, один зник безвісти.

Пізніше стало відомо, що вогонь відкрив озброєний дезертир, який після події міг зникнути на окупованій території.

Військова контррозвідка припускає, що він міг бути пов'язаний з бойовиками.