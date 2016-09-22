Терористи "ДНР" є більш смертоносними, ніж "Талібан" і "Боко Харам" - дослідження

Сайт Statista опублікував графік активності різних збройних формувань у світі в 2015 році за даними британської компанії Jane's.

Ці збройні формування використовують насилля для досягнення політичних цілей, відзначають експерти.

Як відомо, відповідно до концепції держави, вона володіє монополією на насилля, в той час як терористи і антиурядові групи порушують цей принцип.

Перші дві позиції в рейтингу найбільш смертоносних груп займають сирійські бойовики - "Ісламська держава" (базується також в Іраку та Лівії) і "Фронт ан-Нусра" - колишнє відділення "Аль-Каїди".

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Донецькі сепаратисти замикають Топ-3. Їх соратники по "Новоросії" - "ЛНР" - "відстають" на чотири позиції.

Афганські таліби, індійські маоїсти та бойовики з сектора Газа менш активні, ніж терористи "ДНР".

Останні три позиції списку займають нігерійські ісламісти "Боко Харам", Робоча партія Курдистану та сомалійські бойовики.