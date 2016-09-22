Терористи "ДНР" є більш смертоносними, ніж "Талібан" і "Боко Харам" - дослідження

22:18, 22 вересня 2016
Війна
2162 0

Експерти констатували, що донецькі сепаратисти входять в Топ-3 найбільш активних незаконних збройних формувань у світі.

REUTERS

Сайт Statista опублікував графік активності різних збройних формувань у світі в 2015 році за даними британської компанії Jane's.

Ці збройні формування використовують насилля для досягнення політичних цілей, відзначають експерти.

Як відомо, відповідно до концепції держави, вона володіє монополією на насилля, в той час як терористи і антиурядові групи порушують цей принцип.

Перші дві позиції в рейтингу найбільш смертоносних груп займають сирійські бойовики - "Ісламська держава" (базується також в Іраку та Лівії) і "Фронт ан-Нусра" - колишнє відділення "Аль-Каїди".

Читайте такожУ розвідці розкрили чисельність російських військових, які перебувають на Донбасі

Донецькі сепаратисти замикають Топ-3. Їх соратники по "Новоросії" - "ЛНР" - "відстають" на чотири позиції.

Афганські таліби, індійські маоїсти та бойовики з сектора Газа менш активні, ніж терористи "ДНР".

Останні три позиції списку займають нігерійські ісламісти "Боко Харам", Робоча партія Курдистану та сомалійські бойовики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter