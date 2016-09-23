У Мінську визначили ще чотири ділянки на лінії розмежування на Донбасі - Марчук

Про це заявив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук, передає ТСН.

Читайте такожМарчук заявив, що представники бойовиків ще не підписали рішення про розведення сил на Донбасі

За його словами, ці ділянки будуть визначені 5 жовтня у разі, якщо теперішнє перемир'я на Донбасі буде успішним і успішно відбудеться розведення сил на перших трьох ділянках у зоні АТО. "Головна мета – це вийти на відведення по свій лінії фронту", - зазначив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 вересня, в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з певними координатами.