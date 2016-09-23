У Станиці Луганській бойовики 4 дні воювали між собою - Безсмертний

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив колишній представник України у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає ТСН.

"Тиждень тому у Станиці Луганській військові формування так званого "2-го армійського корпусу", сформовані з українців під командуванням росіян, вчинили між собою бій. Бій тривав чотири доби із застосуванням в окремих фрагментах важкої зброї. Вони воювали між собою. Зрозуміло, що снаряди залітали на українську територію", - сказав він.

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Безсмертний переконує, що на окупованій території Донбасу щоденно відбуваються бої між різними групами сепаратистів.

"Це по суті мікробандформування, які борються за владу. Ви подивіться на останні закриті звіти, які дає розвідка, про те, що відбувається з грошима, які спрямовує туди Росія. Дебальцеве – 3 млрд рублів бандюк викрав. У Луганську – дільож грошей, постійні заколоти проти Плотницького, теж саме у Донецьку відбувається", - сказав він.

Роман Безсмертний заявляє, що окуповані бойовиками райони Донбасу щотижня наповнюються новою зброєю і "ця зброя буде стріляти".

"Ми маємо котел, де сіра зона, через яку не тільки Україна, але і в Європа наповнюється зброєю. Це динаміт, який є ричагом війни проти України, а ще більше – війни проти Європи", - сказав він.