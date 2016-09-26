В ОБСЄ назвали "найгарячіші" точки "режиму тиші" на Донбасі

Про це Хуг сказав на брифінгу у Луганську.

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Він вкотре нагадав, що сторони конфлікту на Донбасі повинні надати безперешкодний доступ представникам СММ до усіх місць. "Спеціальна моніторингова місія також реєструє порушення режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування по цей день. Більшість цих порушень зосереджуються в районах Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту", - заявив він.

Також, за його словами, спостерігається порушення «режиму тиші» у місцевості на північ від Горлівки.

Разом з тим Хуг наголосив, що останніми днями ситуація в районах Луганської області вздовж лінії зіткнення була досить спокійною.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. У тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.