Рамкова угода про розведення сил на Донбасі дозволить уникнути "сюрпризів" від бойовиків - Марчук

Про це у своєму Facebook написав представник України у підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук.

Він пояснив, що три ділянки (розведення сил - УНІАН) розміщені на лінії зіткнення: "і не "в", а "в районі населених пунктів".

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Він підкреслив, що до цих ділянок входить жоден населений пункт чи електростанція.

В центрі двох ділянок: зруйнований міст через річку Сіверський Донець(Станиця Луганська) і непрацюючий через обстріли КПВВ біля Золотого. Мета - відремонтувати і запустити.

"Сторони мають після 7 днів повної тиші на цих ділянках, а не по всій лінії фронту, відвести війська синхронно, тобто одночасно, і дзеркально, тобто один напроти одного, при участі і постійному контролі патрулів СММ ОБСЄ та СЦКК по одному кілометру від лінії зіткнення і по одному кілометру ліворуч і праворуч. Тобто мова йде про квадрат 2Х2 кілометри", - відзначив Марчук.

"Оскільки дистанція в 1 кілометр (від лінії зіткнення - УНІАН) дозволяє сторонам самостійно надійно контролювати територію, в тому числі вогневими засобами, "сюрприз" протилежної сторони неможливий", - додав він.

Водночас Марчук констатував, що українська сторона не має нездорового оптимізму з приводу розведення військ.

"Ніякого телячого чи піонерського оптимізму ні в кого із українських переговорників немає, що все відбудеться так, як планується. Недовіра сторін зашкалює. Що краще, нічого не робити і чекати, поки не будуть вирішені всі проблеми Донбасу по українському сценарію, чи пробувати хоч трохи "розвантажувати" лінію фронту? Де зараз "Торнадо", "Смерчі", "Урагани", "Піони" , "Точки-У"? Вони самі пішли від лінії зіткнення?", - констатував він.