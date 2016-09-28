"Перемир'я" не діє: в ОБСЄ заявили про збільшення кількості порушень режиму тиші" на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 27 вересня, опублікованому на сайті організації сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія фіксує більше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, включаючи 187 вибухів (у порівнянні з 24 у попередній звітний період), більшість з яких зосереджена у районі трикутника Авдіївки, Ясинуватої та Донецького аеропорту", - йдеться у звіті.

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Також сказано, що у Луганській області спостерігачі СММ зафіксували одноразове порушення «режиму тиші» (одну чергу вогню зі стрілецької зброї) у порівнянні з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано 5 вибухів.

"Місія продовжує спостерігати за процесом розведення сил поблизу Петрівського, Станиці Луганської та Золотого та фіксує спокійну ситуацію. Місія була обмежена у її свободі пересування, в тому числі в районах розведення сил поруч з Петрівським та Золотим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. У тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

24 вересня начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко на зустрічі з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александром Хугом заявив, що відведення важкого озброєння на Донбасі неможливе в умовах порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.