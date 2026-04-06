Ворони обійшли мавп у надскладному тесті на інтелект, - вчені

Дослідники виявили у птахів талант, який раніше вважали виключно людською рисою.

Дві чорні ворони в німецькій лабораторії перевернули уявлення наукового світу про інтелект тварин. Як повідомляє видання Econews, під час експерименту птахи продемонстрували дивовижну геометричну інтуїцію, перевершивши навіть приматів.

Під час дослідження Тюбінгенського університету ворони навчилися помічати одну дивну форму, приховану серед п'яти майже ідентичних. Це відбувалося навіть тоді, коли форми були складними чотирикутниками, які зазвичай зустрічаються на уроках математики. Довгий час дослідники підозрювали, що така геометрична інтуїція належить лише нашому виду.

"Кожен ворон бачив по шість фігур одночасно. П'ятеро були однакові. Один із них – зловмисник. Коли ворона клювала правильний варіант, годівниця кидала нагороду, наприклад, борошняного черв'яка", - описує автор механізм тестування птахів.

Команда науковців з часом значно ускладнила завдання. Птахам пропонували викривлені квадрати та косі ромби, що відрізнялися лише тонкими кутами. На думку дослідників, результати були вражаючими: навіть при першій зустрічі з новими фігурами ворони вгадували "чужого" майже в половині випадків, хоча за теорією імовірності мали влучати лише один раз із шести.

Ворони краще справлялися з правильними формами й гірше – з нерівними, що повністю збігається з реакціями людей-добровольців. А ось попередні дослідження бабуїнів свідчили, що примати не мають такої чутливості до геометрії.

За словами фахівців, мозок птахів не має кори ссавців, проте підтримує гнучке розпізнавання шаблонів. Втім, не всі науковці готові визнати пташину геніальність. Інша група дослідників, проаналізувавши дані за допомогою комп'ютерного зору, стверджує:

"Мережа, налаштована на низькорівневі візуальні ознаки, може пояснити продуктивність птахів, а більші спотворення, використані в дослідженні ворона, зробили порушника легшим для виявлення без застосування глибших математичних правил".

Наразі вчені сперечаються, чи розуміють ворони математику, чи просто мають неймовірно гострий зір. Проте в реальному житті ці навички допомагають їм впізнавати обличчя людей та орієнтуватися у складному міському трафіку.

Суперсила рептилій

Раніше УНІАН писав про ящірку, яка має унікальний захисний механізм – вона може вистрілювати кров’ю з очей у хижаків.

Цей процес, відомий як очна аутогеморагія, дозволяє спрямовувати струмінь крові на відстань до метра, точно в бік загрози. Механізм особливо ефективний проти хижаків родини собачих, які реагують на смак крові та часто відступають.

Вас також можуть зацікавити новини: