Зеленський вперше прибув з офіційним візитом до Сирії

За інформацією Reuters, перемовини між країнами були повʼязані з питаннями оборони в контексті регіональної війни.

Президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший візит до Сирії, аби зустрітися зі своїм колегою Ахмедом аш-Шараа. Про це повідомили Reuters два сирійські джерела.

За словами співрозмовників, перемовини були повʼязані з питаннями оборони в контексті регіональної війни.

Згодом глава держави підтвердив свій візит до Дамаску.

"Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі - підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", - написав Зеленський.

Оновлено о 17.50. Президент Зеленський запропонував Сирії співпрацю у питаннях постачання продовольства та безпеки.

"Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Також торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні. Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", - написав Зеленський в Телеграм.

Останні поїздки президента України

Також відомо, що нещодавно Володимир Зеленський відвідав країни Перської затоки. Як пише Atlantic Council, такий візит став майстеркласом дипломатії в умовах війни.

У своїй публікації видання наголосило, що завдяки своїй спритності президент забезпечив життєво важливу підтримку військовим зусиллям України та заклав основи для стратегічних партнерств з країнами Перської затоки, які потенційно можуть змінити хід гри.

Також у матеріалі підкреслили, що підписання десятирічних угод про партнерство в галузі оборони з трьома провідними державами Перської затоки є важливим досягненням для України. Однак позитивний імідж, який супроводжував регіональний тур Зеленського, міг стати для країни ще важливішим.

Вас також можуть зацікавити новини: