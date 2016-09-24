Муженко – Хугу: режиму "тиші" дотримується лише Україна

Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних Сил України, про це заявив начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко під час зустрічі з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом.

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«Українські Збройні Сили вітають будь-які політичні зусилля, які спрямовані на справжнє врегулювання конфлікту на сході України та на відведення з Донбасу російських окупаційних військ. Разом з тим відведення військ та важкого озброєння від лінії розмежування є можливим лише за умови сталого припинення вогню. Українські війська суворо дотримуються режиму припинення вогню, натомість з боку противника ми маємо обстріли із мінометів та стрілецької зброї та збройні провокації за участю ДРГ», - наголосив Муженко.

Як повідомляв УНІАН, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

У тексті угоди зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

Положення Рамкового рішення поширюються на додатково узгоджені ділянки розведення, які можуть бути визначені під час подальших консультацій.

"Процес розведення сил і засобів, включаючи підготовчі заходи, для кожної з ділянок розведення не має перевищувати 30 діб. При цьому саме розведення сил і засобів на кожній з таких двох ділянок здійснюється за моніторингу СММ ОБСЄ синхронно, дзеркально і має завершитися протягом не більше як трьох діб", - йдеться в документі.