Іспанія вчиться збивати сучасні дрони з ветеранських зенітних гармат

Зенітки 35/90 GDF-007 можуть знищувати цілі на відстані до 4 км.

Іспанська армія тестує способи боротьби з дронами. Як пише видання Infodefensa, група зенітної артилерії 30-го змішаного артилерійського полку провела навчання зі стрільби із зенітних установок по безпілотниках.

Портал Defence Express пише, що на навчаннях для протидії дронам використовували "доволі поважного віку зенітні артилерійські установки 35/90". В армії Іспанії таких установок близько 90 одиниць.

"Вони були закуплені ще у 1970-х роках, втім, на початку цього століття були модернізовані до рівня GDF-007, отримавши серед усього систему управління вогнем. Загалом система отримала назву Skydor", - розповіло видання.

Відео дня

Нагадується, що минулого року компанії Sapa і Navantia отримали завдання здійснити капітальний ремонт цих зеніток. Ремонтувалися у тому числі стволи та інші компоненти. Планується також оновити систему управління вогнем. Після модернізації зенітки перебуватимуть на озброєнні до 2030 року.

Аналітики зазначили, що ця зенітна установка має максимальну ефективну дальність стрільби у 4000 м та швидкострільність у 550 пострілів за хвилину для кожної гармати.

"Станом на сьогодні зенітні артилерійські системи залишаються одним із варіантів протидії далекобійним ударним дронам. І у доповнення до іспанських навчань можна, наприклад, згадати, що у Франції хотіли зробити 50 "шахедобійок" на базі зенітки з 70-х років, які мають отримати до кінця травня цього року", - зазначило видання.

Журналісти наголосили, що Іспанія закуповує різні системи боротьби з безпілотними літальними апаратами. Серед них спільна розробка компаній Indra та EM&E Group - Aracne.

Боротьба з дронами та ракетами - більше розробок

Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що зенітні системи Skynex їх виробництва підтвердили здатність збивати російські дрони та крилаті ракети в Україні.

Вони мають ефективну дальність стрільби близько 4000 м. Сили оборони України наразі мають дві системи ППО Skynex та до кінця 2025 року мають прибути ще дві.

А у Франції провели випробування, під час яких фрегат протиповітряної оборони перехопив ракету класу "повітря-повітря" MICA-EM за допомогою зенітної ракети Aster 30. Це влучання знаходиться на межі можливостей цієї ракети, якщо не перевершує їх.

