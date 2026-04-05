Трамп очікує мирної угоди з Іраном вже завтра, - журналіст

Якщо ж домовитися не вийде, тоді вже будуть нові масовані удари по Ірану.

Президент США Дональд Трамп сподівається, що мирна угода з Іраном буде укладена вже "завтра". Про це в ефірі каналу Fox News заявив журналіст, який перед тим поспілкувався з американським лідером.

"Я запитав його про можливість угоди з іранцями. І президент сказав мені, що, на його думку, він зможе досягти угоди до завтра. Він сказав: "Я думаю, на завтра є хороші шанси, вони ведуть переговори просто зараз", – заявив журналіст.

Він додав, що отримав цей коментар вже після публікації в Truth Social, де Трамп пригрозив Ірану ударами по енергетиці.

При цьому, за словами журналіста, якщо угода не буде украдена, Трамп планує завдати нових масштабних ударів по Ірану.

"Якщо Іран швидко не укладе угоду, я розглядаю можливість підірвати все та захопити нафту. Ви побачите удари по електростанціях і мостах по всій країні", – переповідає слова Трампа журналіст.

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social короткий пост, в якому брутальною лайкою поставив Ірану ультиматум.

"Вівторок буде Днем електростанцій і Днем мостів, усе в одному, в Ірані. Досі не було нічого подібного!!! Відкрийте бісову протоку, ви, божевільні виродки, або ви житимете в Пеклі", - написав Трамп.

