Нова загроза з півночі: РФ будує в Білорусі бази для далекобійних дронів, - ЗМІ

Відстань до Києва скоротиться втричі.

Росія розпочала будівництво баз для безпілотників великої дальності на території Білорусі, що дозволить значно скоротити час підльоту до українських міст, повідомляє Forbes.

Минулого тижня PBS опублікувало, що Росія посилила свої ракетні та дронові атаки на Україну. Майже 400 безпілотників великої дальності та десятки ракет були спрямовані на цивільні райони, що призвело до загибелі щонайменше шести людей, ще понад 46 осіб отримали поранення.

Зазначається, що після удару 24 березня президент України Володимир Зеленський попередив, що РФ посилить атаки, побудувавши нові бази великої дальності в Білорусі.

Зеленський пояснив у своєму акаунті X, що Білорусь "стає дедалі більше залученою у війну Росії", і що європейці повинні бути напоготові.

Згідно з повідомленням Reuters, Кремль планує звести в Білорусі чотири станції наземного управління для дронів. Це критично вплине на безпекову ситуацію. Наразі БПЛА здебільшого запускаються з території РФ (відстань від Москви до Києва – близько 1500 км), що дає час на підготовку. Проте Мінськ розташований лише за 440 кілометрів від української столиці.

Зеленський додав, що українська розвідка виявила плани ворога:

"Росія має намір продовжувати використовувати територію Білорусі та тимчасово окуповану територію України для будівництва наземних станцій управління безпілотниками великої дальності".

Білорусь як плацдарм

Відомо, що від самого початку військового вторгнення в лютому 2022 року Олександр Лукашенко вітав російські війська. Крім того, країна послужила плацдармом для наступу на північ України: саме через її територію РФ перекидала живу силу та техніку. Мінськ також поглиблював оборонну співпрацю через спільні навчання, зокрема "Захід-2025", та розгортання російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

Загроза для НАТО

Через будівництво нових баз у стан високої готовності приведені не лише ЗСУ, а й сусіди по Альянсу. ЗМІ відмічає, що дрони або ракети можуть випадково або навмисно входити у простір Польщі та Румунії, як це вже траплялося у 2025 році.

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW) та міжнародної мережі iSANS, Росія нарощує свою військову присутність у Білорусі, зближуючи себе з Україною. Будівництво нових баз потребуватиме часу, що дає змогу Україні підготувати свою ППО, проте українська влада вже перебуває в стані високої готовності.

Маніпуляції Росії

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що РФ не демонструє реального прагнення до миру й використовує переговори для затягування війни. За його словами, Москва висуває ультимативні вимоги, зокрема щодо територій, які Україна не готова приймати.



"Росія зміцнить свої позиції в Україні й почне готуватися до подальшої окупації. Вони брешуть і грають у свої ігри з Президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати", - наголосив глава держави.

