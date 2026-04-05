Знайшли заміну 'Старлінкам': росіяни поставляють армії термінали 'Спирит-030'

Це переносний термінал супутникового інтернету, який працює з геостаціонарним супутником зв'язку.

Після блокування "Старлінків" росіяни почали поставляти своїм військовим супутникові термінали під назвою "Спирит-030", розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) у своєму Telegram-каналі.

"Після того, як ми позбавили ворога "Старлінка", питання супутникового зв’язку стало для росіян надзвичайно актуальним", - зауважив він.

За словами експерта, наразі окупанти користуються терміналами російського супутникового інтернету, які мають дуже великі антени - до 90 сантиметрів. Це дозволяє швидко виявляти та знищувати їх.

"Тому на фронт почали поставлятися супутникові термінали "Спирит-030". Фактично це той самий термінал супутникового інтернету, але переносний. Він працює з спеціальним геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 сантиметрів у діаметрі, а 30", - пояснив Флеш.

Він підкреслив, що росіяни зараз масово почали поставляти такі термінали на фронт. При цьому пілоти 414 бригади СБС вперше знайшли такий термінал супутникового зв'язку і знищили його.

Радник міністра закликав всіх пілотів звертати увагу на цю ціль.

Відключенням "Старлінків" росіянам: що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни почали оперативно шукати можливість замінити "Старлінки" на фронті, і частково знайшли рішення. Відсутність безперервного зв'язку, вони намагаються компенсувати великою кількістю засобів ураження.

Крім того, за даними українських військових, росіяни намагаються встановлювати Wi-Fi мости. Але це далеко не нова практика, оскільки Сили оборони знищують значну кількість таких антен.

