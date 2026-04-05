У Німеччині спростували чутки про заборону виїзду для чоловіків віком 17–45 років, – Der Spiegel

Інформація про нібито введену вимогу отримувати дозвіл на виїзд з Німеччини для чоловіків призовного віку не відповідає дійсності, повідомили в Міноборони країни. Йдеться про норми, які в поточних умовах не застосовуються, оскільки військова служба в країні залишається добровільною, пише Der Spiegel.

Приводом для обговорень стали публікації в ЗМІ, де стверджувалося, що чоловіки віком від 17 до 45 років зобов'язані узгоджувати виїзд за кордон з військовими структурами. Однак в оборонному відомстві ФРН підкреслили, що такі обмеження не діють.

"Оскільки військова служба згідно із чинним законодавством ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи повинні надаватися в принципі", – зазначив представник Міноборони Німеччини.

У Міноборони пояснили, що подібні правила могли б мати сенс лише за наявності обов'язкової військової служби або мобілізаційних заходів. Оскільки цього в Німеччині сьогодні немає, говорити про будь-які заборони або дозволи на виїзд немає необхідності.

Згідно з формулюванням закону, чоловіки віком від 17 років зобов'язані заздалегідь отримати схвалення відповідного центру кар'єри Бундесверу (збройних сил Німеччини) на будь-які закордонні відрядження тривалістю понад три місяці. Згідно із законом, це зобов'язання припиняється у віці 45 років, зазначається в публікації

Раніше увагу до цієї теми привернули повідомлення в ЗМІ, які інтерпретували окремі норми законодавства як фактичне обмеження свободи пересування для чоловіків призовного віку. Однак офіційні роз'яснення Міноборони показали, що йдеться про неправильне тлумачення.

На запитання про те, як будуть виявлятися або каратися порушення цього правила, чиновник пояснив:

"Це правило діяло ще за часів холодної війни і не мало практичного значення; зокрема, воно не застосовується на практиці".

Таким чином, жодних додаткових вимог щодо виїзду з Німеччини для чоловіків зазначеної вікової категорії на даний момент не введено, а інформація, що поширювалася, виявилася недостовірною, підсумували в публікації.

Ситуація з призовом у Німеччині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині посилили правила військового обліку. Згідно з інформацією, для виїзду з країни всі чоловіки призовного віку повинні отримати дозвіл Бундесверу. Розпорядження стосується навіть тих, хто має намір виїхати на навчання або просто на відпочинок.

