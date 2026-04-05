'Божевільні виродки': Трамп пригрозив Ірану 'пеклом' через блокування Ормузької протоки

Президент США пригрозив ударами по інфраструктурі, якщо ключовий нафтовий маршрут не розблокують.

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою на адресу Ірану, закликавши негайно відкрити Ормузьку протоку та пригрозивши серйозними наслідками у разі відмови.

У дописі на платформі Truth Social Трамп використав різкі формулювання, звернувшись до іранської сторони із вимогою розблокувати стратегічний морський шлях.

Він також натякнув на можливі удари по інфраструктурі, зокрема електростанціях і мостах, якщо ситуація не зміниться.

Відео дня

"Вівторок в Ірані буде Днем електростанції та Днем мосту, все одразу. Нічого подібного більше не буде! Відкрийте цю бісову протоку, божевільні виродки, або ви житимете в пеклі", – йдеться у повідомленні Трампа.

Ормузька протока у центрі уваги

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою – через неї проходить значна частина глобальних постачань енергоносіїв. Будь-яке блокування цієї артерії одразу впливає на ціни на нафту та світову економіку.

4 квітня Дональд Трамп виступив із новими погрозами у бік Ірану. У своєму дописі в соцмережі президент США пригрозив "обрушити пекло" на Іран, якщо той не відкриє Ормузьку протоку в наступні 48 годин.

Іран заявив про готовність частково розблокувати Ормузьку протоку, відкривши прохід для суден, що перевозять "товари першої необхідності".

