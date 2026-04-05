'Божевільні виродки': Трамп пригрозив Ірану 'пеклом' через блокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою на адресу Ірану, закликавши негайно відкрити Ормузьку протоку та пригрозивши серйозними наслідками у разі відмови.

У дописі на платформі Truth Social Трамп використав різкі формулювання, звернувшись до іранської сторони із вимогою розблокувати стратегічний морський шлях.

Він також натякнув на можливі удари по інфраструктурі, зокрема електростанціях і мостах, якщо ситуація не зміниться.

"Вівторок в Ірані буде Днем електростанції та Днем мосту, все одразу. Нічого подібного більше не буде! Відкрийте цю бісову протоку, божевільні виродки, або ви житимете в пеклі", – йдеться у повідомленні Трампа.

Ормузька протока у центрі уваги

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою – через неї проходить значна частина глобальних постачань енергоносіїв. Будь-яке блокування цієї артерії одразу впливає на ціни на нафту та світову економіку.

4 квітня Дональд Трамп виступив із новими погрозами у бік Ірану. У своєму дописі в соцмережі президент США пригрозив "обрушити пекло" на Іран, якщо той не відкриє Ормузьку протоку в наступні 48 годин.

Іран заявив про готовність частково розблокувати Ормузьку протоку, відкривши прохід для суден, що перевозять "товари першої необхідності".

Вас також можуть зацікавити новини: