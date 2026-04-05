США втратили ще два літаки і два гелікоптера в Ірані, - ЗМІ (відео)

Цього разу машини були знищені самими американцями, хоч іранська пропаганда і намагається зробити вигляд, що це справа рук іранської армії.

Під час операції з порятунку пілотів збитого F-15 американські військові висадилися в зоні пошукової операції і зайняли кругову оборону. Однак, коли настав час покинути район операції, американці не змогли знову підняти в небо військово-транспортні літаки, на яких вони прилетіли. Про це пише The New York Times.

Як розповів виданню неназваний топ-чиновник Пентагону, у місії з порятунку пілота були задіяні сотні спецпризначенців та інших військовослужбовців, десятки військових літаків, гелікоптерів, а також засоби кібер-, космічної та іншої розвідки.

У той час як авіація бомбила конвої іранців, які теж намагалися знайти пілота, спецпризначенці на двох військово-транспортних літаках MC-130 приземлился в тому районі і зайняли кругову оборону. Коли пілота після 24 годин пошуку нарешті знайшли, то два транспортні літаки, які мали доставити командос та пілота у безпечне місце, не змогли знову піднятися в небо.

Тоді американське командування відправило три нові літаки, щоб евакуювати всіх американських військовослужбовців, а два пошкоджені літаки, які не змогли злетіти, підірвали, щоб вони не потрапили в руки Ірану.

Пізніше іранці опублікували відео знищених американських літаків.

OSINT-спільнота швидко проаналізувала оприлюднені кадри і з’ясувала, що опорною базою для пошуково-рятувальної операції став старий сільськогосподарський аеродром у провінції Ісфахан, у центральному Ірані. Власне, саме наявність злітно-посадкової смуги і дала можливість саджати там військово-транспортні літаки.

На відео, окрім двох знищених транспортників MC-130 осінтери також розгледіли уламки двох міні-гелікоптерів MH-6 Little Bird, які використовувалися під час пошуку пілота на місцевості. Вочевидь, вони були доставлені в зону операції в кузові транспортників і не могли повернутися на базу власним ходом через відсутність бронезахисту і високий ризик польоту над ворожою територією на великі відстані.

Втрата F-15 і пошуки пілотів

Як писав УНІАН, вранці 3 квітня Іран повідомив про збиття надсучасного винищувача F-35 над своєю територією. Однак швидко з’ясувалося, що насправді був збитий значно старіший літак – F-15. Американці терміново розпочали пошуково-рятувальну операцію, щоб врятувати двох членів його екіпажу.

Одного льотчика знайшли майже одразу, однак пошуки другого затягнулися. Зрештою його знайшли, але за той час іранці встигли підбити ще один літак, який зміг дотягнути до Перської затоки і впав вже там. Пілот врятувався.

