В Азовському морі затонув російський суховантаж із зерном, частина екіпажу зникла безвісти

Також підтверджено загибель одного з моряків.

В Азовському морі затонув суховантаж із зерном. Серед екіпажу є загиблі та зниклі безвісти. Про це повідомив у соцмережах призначений Кремлем гауляйтер окупованих районів Херсонської області Володимир Сальдо.

За його даними, зазнало аварії судно типу "Волго-Балт". Екіпаж зміг евакуюватися, і більшість з них дісталися берега в Херсонській області.

"На березі виявлено 9 членів екіпажу, громадяни РФ. Одна людина, 1991 року народження (старший помічник капітана), загинула. Місцезнаходження ще двох членів екіпажу залишається невідомим", – написав Сальдо.

З допису Сальдо випливає, що жодної рятувальної операції не проводилося, і моряки рятувалися самотужки. Це може вказувати на вкрай стрімкий характер катастрофи, коли не було часу навіть подати сигнал лиха. При цьому колаборант не уточнив, звідки саме йшло судно і що стало причиною аварії.

Слід зазначити, що Херсонська область виходить до Азовського моря лише на відносно невеликій ділянці в північно-західній частині акваторії. Це далеко від основного маршруту руху суден між Керченською протокою та російським портом у Ростові-на-Дону. Найближчий порт, звідки в теорії могло вийти судно – окупований Генічеськ, хоча місцевий порт раніше не спеціалізувався на перевалці саме зерна. Порт окупованого Бердянська знаходиться значно далі.

Аварії російських суден

Як писав УНІАН, 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки зазнали аварії одразу два російські танкери – "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" – які перевозили мазут. Показово, що аварія сталася через недбалість – танкери типу "річка-море" відправили в рейс під час шторму, хоча вони не розраховані на такі погодні умови.

В результаті інциденту стався масштабний розлив нафтопродуктів у Чорному морі, що спричинило забруднення акваторії та узбережжя прилеглих територій.

Разом з тим Чорне та Азовське моря не є безпечними для окупантів і з військових причин. Тільки напередодні окупанти скаржилися на українські атаки по суднах в Азовському морі.

