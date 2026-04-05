Іран придумав, як пробивати ізраїльську ППО, і це реальна проблема, - ЗМІ

Досвід Ірану можуть використати й інші терористичні режими.

Під час нинішнього протистояння на Близькому Сході Іран почав активно застосовувати балістичні ракети з касетними боєголовками, щоб обходити протиракетну оборону Ізраїлю. Про це йдеться у публікації The War Zone, яка аналізує тактику Тегерана та її можливі наслідки для майбутніх війн.

"Іранці, схоже, знайшли тривожний спосіб системно обходити протиракетну оборону фінальної фази", - пише автор публікації.

Видання зокоема посилається на деякі найбільш показові відео, на яких іранські балістичні ракети викидають десятки суббоєприпасів на великій висоті над територією Ізраїлю. Такий підхід дозволяє ускладнити перехоплення на фінальній ділянці польоту.

За даними ізраїльських джерел, за п’ять тижнів бойових дій Іран випустив понад 500 балістичних ракет, з яких щонайменше 30 були оснащені касетними боєголовками. Водночас це лише підтверджені випадки, і реальна кількість може бути значно більшою. Вперше такі ракети Іран застосував ще під час 12-денної війни минулого року.

У матеріалі пояснюється, що стандартна балістична ракета проходить три фази польоту: розгін, середню (поза атмосферою) та фінальну. Саме на завершальному етапі і відбувається розкриття боєголовки з розсіюванням суббоєприпасів. Один такий заряд може містити від 20 до 30 елементів, а у випадку більших ракет – до 80. Кожен із них несе вибухівку і завдяки високій швидкості падіння здатен завдавати значних руйнувань.

Аналітик Бенхам Бен Талеблу пояснює, що Іран називає такі боєголовки "дощовими", оскільки вони накривають значно більшу площу. За його словами, "ці різні суббоєприпаси будуть "проливатися" на ширший географічний район, ніж у випадку звичайної унітарної боєголовки".

Висота розкриття має ключове значення. У деяких випадках суббоєприпаси розсіювалися на висоті близько 7 км, покриваючи територію діаметром до 16 км. Це значно ускладнює перехоплення: замість однієї великої цілі система ППО отримує десятки менших.

Проблема перехоплення

Як зазначає автор, така тактика Ірану створює додатковий тиск на системи середньої ділянки перехоплення, зокрема на дорогі ракети-перехоплювачі, запаси яких обмежені.

Окрему проблему становить і те, що до моменту розкриття боєголовки практично неможливо визначити, чи несе ракета касетний заряд. Це ускладнює пріоритезацію цілей і може призводити до неефективного використання дорогих перехоплювачів.

Військові експерти наголошують, що найефективнішим способом боротьби з такою загрозою є знищення ракети ще до моменту розсіювання – або навіть до запуску. Йдеться про використання високорівневих систем протиракетної оборони або так званих "left-of-launch" операцій, спрямованих на знищення пускових установок і логістики противника.

Зброя терору, а не війни

Автор публікації наголошує, що застосування таких ракет Іраном переслідує передусім терористичну мету проти цивільного населення, а не точкове ураження військових об’єктів.

"Слід підкреслити, що, принаймні з того, що ми бачили дотепер, Іран використовує балістичні ракети з касетними боєголовками переважно як терористичну зброю проти населених пунктів в Ізраїлі", - пише видання.

Водночас автор пояснює, що висотне розсіювання суббоєприпасів хоча й допомагає обходити ППО, але знижує точність удару по конкретних цілях. Тому такі атаки менш придатні для високоточного ураження військових об’єктів і більше відповідають логіці ударів по площах.

У публікації підкреслюється, що нинішній досвід має значення не лише для Близького Сходу. Подібна тактика може бути використана і в інших регіонах, зокрема в Індо-Тихоокеанському. Великі військові бази або міста стають вразливими до масованих ударів із розсіюванням суббоєприпасів на великих площах.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, у Дональда Трампа стався новий істеричний напад через неспроможність перемогти Іран. У соцмережі він оприлюднив пост, в якому нецензурною лайкою поставив Тегерану ультиматум - або відкриття Ормузької протоки, або знищення іранської енергетики.

Трамп вже не вперше озвучує подібні погрози. Минулого разу Іран заявив, що у відповіь на удари по його електростанціях він знищить енергетику та опріснювальні заводи інших країн регіону.

