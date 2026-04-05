За допомогою одного трюку з переадресацією ви миттєво зупините спам-дзвінки

Стандартна функція переадресації може допомогти вам у боротьбі з телефонним спамом.

Переадресація дзвінків, крім звичайного використання, може служити й особливій меті – захисту від небажаних дзвінків. Будь то розпал наради, зосереджена робота або просто момент, коли хочеться тиші, телефон часто дзвонить у найневідповідніших ситуаціях. Особливо дратують ймовірні спам-дзвінки з невідомих номерів.

Простий трюк з переадресацією може зробити так, що в майбутньому такі абоненти автоматично чутимуть сигнал "зайнято". Вам самим для цього більше нічого робити не доведеться, пише Focus.

Переадресація – для чого вона призначена насправді

Переадресація дзвінків – це одна з тих прихованих функцій телефону, яка стає цікавою лише тоді, коли ви не можете підійти до трубки. Вона автоматично перенаправляє вхідні дзвінки на інший номер або на голосову пошту, наприклад, якщо лінія зайнята, ніхто не піднімає трубку або мережа недоступна. У повсякденному житті це зручно, оскільки важливі дзвінки не зникають безслідно, а потрапляють туди, де ви зможете їх обробити.

На Android-смартфонах, таких як пристрої Samsung, цю функцію зазвичай можна знайти в додатку "Телефон" через меню з трьома крапками у верхньому правому куті. Там ви обираєте "Налаштування" > "Додаткові послуги" і, нарешті, "Переадресація дзвінка". Тут вам доступні різні варіанти, з яких ви обираєте потрібний тип переадресації та номер цільового телефону.

На iPhone це робиться аналогічно через налаштування. Там ви натискаєте на "Додатки" > "Телефон" > "Переадресація". Ви активуєте її відповідним перемикачем і потім вводите потрібний номер у пункті "Переадресувати". Apple також підкреслила, що активація повинна відбуватися в зоні дії мобільної мережі; у випадку з Dual-SIM спочатку потрібно вибрати відповідну лінію.

Що ще можна зробити за допомогою переадресації

Крім звичайного використання, за допомогою невеликої хитрості можна вчинити інакше, якщо ви хочете повного спокою від невідомих або спам-дзвінків. Однак є невеликий нюанс, оскільки цей трюк впливає на всі інші спроби зв'язатися з вами по телефону. Тому вам слід використовувати цю функцію тільки тоді, коли ви не чекаєте важливих дзвінків, або деактивувати її, як тільки захочете знову стати доступним.

Суть у наступному: ви автоматично перенаправляєте всі вхідні дзвінки на недоступний номер – наприклад, на неіснуючий вигаданий номер. Той, хто дзвонить, думає, що ви зараз розмовляєте, зазвичай кладе слухавку і намагається передзвонити пізніше. Для вас же телефон залишається мовчазним.

На Android-пристроях, таких як Samsung, для цього потрібно активувати опцію "Завжди переадресовувати" в налаштуваннях переадресації та ввести обраний вами номер. На iPhone ви спочатку активуєте переадресацію, а потім вводите відповідний номер.

Що зробити не вийде

На жаль, налаштувати вибіркову переадресацію тільки для певних телефонних номерів безпосередньо неможливо ні на Android, ні на iPhone. Причина в тому, що ця функція не є опцією самого смартфона, а керується оператором мобільного зв'язку в мережі. Там можна встановити лише загальні правила, наприклад, що переадресовуються всі дзвінки або лише дзвінки при зайнятій лінії, але фільтрація за окремими номерами не передбачена.

Якщо ви хочете позбутися конкретних абонентів, залишається тільки шлях через налаштування самого пристрою. І Android, і iOS дозволяють блокувати певні контакти, через що їхні дзвінки зазвичай відхиляються миттєво. Крім того, існують такі функції, як відключення звуку для невідомих абонентів або режими фокусування, при яких проходять дзвінки тільки від обраних контактів. Справжню переадресацію окремих номерів цим не замінити, але на практиці досягається дуже схожий ефект.

