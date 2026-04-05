У Росії помер творець ракети 'Циркон': що відомо

У Росії помер генеральний конструктор і директор військово-промислової корпорації "НВО машинобудування" Олександр Леонов, відповідальний за створення ракети "Циркон" та інших озброєнь агресора. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу підприємства.
Причина смерті не уточнюється. Леонову було 74 роки.
Як пише The Moscow Times, "НВО машинобудування" розташоване в місті Реутов (де-факто – околиця Москви) і входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Підприємство є одним із ключових у ракетно-космічній галузі Росії.
Зазначається, що під керівництвом Леонова та за його безпосередньої участі було розроблено гіперзвукову ракету "Циркон", якою Росія неодноразово завдавала ударів по Україні. Крім того, Леонов брав участь у створенні бойової частини для міжконтинентальної балістичної ракети "Авангард", а також у розробці ракетних комплексів "Граніт", "Вулкан" і "Бастіон", які запускають надзвукові ракети "Онікс".
"Наприкінці січня Леонов відзвітував про різке збільшення виробництва "Цирконів" за підсумками 2025 року", – зазначає The Moscow Times.
