На Костянтинівському напрямку росіяни деморалізовані, однак продовжують штурми, - офіцер

На Костянтинівському напрямку, що на Донеччині, армія РФ намагається штурмувати та проводити ротації. Українські військові відстежують ворога та нищать ще на підході. Про це розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький в ефірі "Київ24".

"Росіяни вже деморалізовані, адже розуміють, що особливо на важкій бронетехніці не можуть довго рухатися по нашій землі у зоні, куди можуть досягти її. Ми її дістаємо і нищимо, що вони добре розуміють і намагаються різними способами уникнути ліквідації себе як окупантів на нашій землі", - зауважив він.

Цехоцький нагадав, що тільки за минулий місяць знищено 35 тисяч окупантів.

"Це вже більше, чим вони можуть в місяць мобілізувати різними шляхами, витягнути з таборів, вʼязниць якихось іноземців і так далі", - підкреслив офіцер.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що попри наступ РФ, українські військові мають успіхи на Донеччині та Харківщині. Аналітики кажуть, що більшість ворожих штурмів закінчуються невдачею.

Зокрема українські захисники просунулися в районі Олександрівки, тоді як атаки противника поблизу Покровська, Добропілля та Новопавлівки не мали успіху.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог планує створити "буферну зону" на Дніпропетровщині. Проте, за словами головкома, Сили оборони України послідовно і стійко проводять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження.

