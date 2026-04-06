Це вже розгром: втрати ППО Росії різко зросли від початку року, - OSINT

Величезні втрати ППО пояснюють, чому українським дронам усе більше вдається прориватися в російський тил.

За останні три місяці темпи винищення російських засобів протиповітряної оборони зросли у 3,4 рази. Про це пише OSINT-аналітик Кайл Глен у соцмережі Х.

Базуючись на даних "дашборду" Сил безпілотних систем ЗСУ, аналітик порахував, що від початку 2026 року загалом було уражено 85 зенітно-ракетних комплексів або радарів зі складу комплексів ППО.

Так, якщо у другій половині минулого року СБС знищували в середньому близько десятка засобів ППО щомісяця, то в поточному році це було від 21 засобу в січні до 39 в березні.

"Це на 240% більше, ніж за попередні 3 місяці, і майже напевно саме тому ми спостерігаємо більше успіхів від українських далекобійних ударів", - написав він.

У коментарях під постом Кайла Глена один з чатачів зауважив, що, оскільки ці дані базуються на дашборді СБС, вони є неповними і не враховують удари по російських систсемах ППО, уражених іншими складовими Сил оборони України. Іншими словами, фактичні втрати російської ППО є навіть дещо більшими, ніж зазначено на графіку.

Як писав УНІАН, після втрати доступу до Starlink росіяни зіткнулися з гострою потребою у супутниковому зв’язку і почали використовувати власні системи. За словами Сергія Бескрестнова, спочатку застосовували громіздкі термінали з великими антенами, які легко виявлялися і знищувалися. Тепер окупанти масово постачають на фронт компактні термінали "Спирит-030", один із яких уже вперше був виявлений і знищений українськими військовими.

Також ми розповідали, що Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 5 квітня завдали ударів по нафтоналивному порту Приморськ і НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово. Російська влада підтвердила пошкодження ділянки нафтопроводу біля Приморська. Внаслідок атаки на НПЗ, який є ключовим для "Лукойлу", виникла масштабна пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: