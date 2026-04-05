'Російська операція': в МЗС відреагували на мінування газогону в Сербії

Раніше в Угорщині вже встигли натякнути, що в усьому винна Україна.

Україна не пов'язана із інцидентом на сербській ділянці газогону "Турецький потік", де начебто виявили вибухівку. Про це у соцмережі Х заявив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.



"Ми категорично відкидаємо спроби хибно пов'язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного стосунку. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у рамках масованого втручання Москви в угорські вибори", - написав він.

Мінування "Турецького потоку": що відомо

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербські силові структури виявили вибухові пристрої біля газової інфраструктури, яка з’єднує Сербію з Угорщиною. За його словами, знайдені заряди вибухівки та детонатори могли спричинити серйозні руйнування і становили загрозу для людей. Він також дповідомив, що провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. При цьому Вучич не назвав можливих причетних длл мінування газогону.

Після інциденту Орбан скликав надзвичайну раду оборони. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що ціллю нібито був газопровід "Турецький потік", і звинуватив Україну в енергетичному тиску, зокрема в організації "нафтової блокади" та попередніх атаках на інфраструктуру.

