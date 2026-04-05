Біля газопроводу із Сербії до Угорщини виявили вибухівку: Орбан скликав надзвичайну раду

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що 5 квітня армія країни виявила вибухові пристрої біля газової інфраструктури, що зʼєднує Сербію з Угорщиною. На тлі цього премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав надзвичайну раду. Про це повідомляють видання Telex та РТС.

Зазначається, що до операції з виявлення вибухівки було залучено сербську кримінальну поліцію та військову поліцію, які використовували безпілотники, тепловізори, собак та гелікоптери.

Вучич розповів, що на місці події знайшли потужні вибухівки та детонатори. За його словами, сила потенційного вибуху могла бути небезпечною для багатьох людей та завдати серйозної шкоди.

Відео дня

"Я щойно завершив телефонну розмову з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, під час якої я повідомив його про перші результати розслідування наших військових та поліційних органів щодо загрози критичній газовій інфраструктурі, що з'єднує Сербію та Угорщину. Я сказав прем'єр-міністру Орбану, що ми також повідомимо його про подальший хід розслідування", - наголосив сербський лідер.

Водночас Вучич не сказав, хто може бути причетним до такого інциденту.

"Але очевидно, що світ, а точніше геополітичні ігри, не дадуть нам спокою, і тому ми повинні продемонструвати найвищий рівень боєздатності. […] Будь-хто, хто спробує поставити під загрозу енергетичну інфраструктуру Сербії, буде покараний у найсуворіший спосіб", - попередив він.

Своєю чергою Орбан підтвердив розмову з сербським президентом та повідомив, що скликав засідання надзвичайної ради оборони сьогодні вдень.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що підірвати збиралися "Турецький потік". За його словами, Україна "організувала проти нас нафтову блокаду", наголосивши, що нібито Київ раніше вже атакував ділянку "Турецького потоку", яка проходить територією РФ.

Політика Угорщини щодо України

Як писав УНІАН, раніше на мітингу в Угорщині жорстко освистали Орбана. Під час свого виступу замість традиційно спокійного викладу своєї пропаганди, премʼєр кілька разів зривався на крик.

"Тож свистіть там ззаду, шановні тисаки, свистіть. Ви тягнете візок українців, а не стоїте на боці угорців. Ви хочете проукраїнський уряд і хочете відвезти гроші угорців в Україну. Це правда, якщо вони вже прийшли, то давайте їм це скажемо. Ви тягнете візок українців, а не стоїте на боці угорців!" - заявив політик, вкотре розкритикувавши Україну.

Також повідомлялось, що уряд Орбана звинуватив у шпигунстві на користь України відомого угорського журналіста. Йдеться про Сабольча Паньї, проти якого будуть висунуті звинувачення.

Водночас він заперечив будь-які правопорушення.

"Звинувачення журналістів-розслідувачів у шпигунстві практично безпрецедентні у 21 столітті для держави-члена Європейського Союзу. Це щось більш типове для путінської Росії, Білорусі та подібних режимів", - наголосив журналіст.

