Бойовики порушують "тишу" навіть на ділянках для розведення сил - Муженко

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко на зустрічі з першим заступником голови СММ ОБСЄ Александром Хугом, передає прес-служба Міноборони.

Сторони обговорили шляхи імплементації домовленостей щодо розведення сторін та відведення важкого озброєння.

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"Відведення військ та важкого озброєння від лінії розмежування є можливим лише за умови сталого припинення вогню. Українські війська суворо дотримуються режиму припинення вогню, натомість з боку противника навіть на визначених для відведення військ ділянках не припиняються обстріли та провокації", — зауважив Муженко.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. У тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

24 вересня начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко на зустрічі з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александром Хугом заявив, що відведення важкого озброєння на Донбасі неможливе в умовах порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.