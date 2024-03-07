Поки що Росія має перевагу лише за рахунок артилерії та авіації. Якщо ЗСУ знайдуть контрзасіб на це, усі жертви росіян стануть марними.

Росіяни усе більше покладаються на вкрай застарілі танки, які легко знищуються українськими дронами та протитанковими ракетними комплексами. Про це пише Forbes, аналізуючи зокрема дії російської 155-ї окремої бригади морської піхоти.

Зазначається, що СРСР серійно випускав танки Т-54 з 1947 до 1959 року. І останні екземпляри Т-54 російська армія зняла з озброєння близько 2000 року. Після того ці танки можна було побачити лише в музеї.

Але після шалених втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни почали знімати з консервації усі більш-менш робочі танки, зокрема і 70-річні Т-54. Саме цими танками поповнили 155-ту бригаду морської піхоти, яка протягом цієї війни вже кілька разів була фактично знищена і відновлена знову. Тож замість тренованих морпіхів на сучасних танках тепер у цій бригаді воюють погано навчені мобілізовані на антикварних танках Т-54 і Т-62 і ще старіших БТР-50.

Як зазначає Forbes, зараз 155-та бригада морської піхоти РФ буквально повернулася у 1950–60-ті роки і фактично не може вести сучасний бій. "Бригада веде бій проти сучасної та досить добре оснащеної української бригади, озброєної вибухонебезпечними безпілотниками від першої особи та укомплектованої одними з найкваліфікованіших українських протитанкових ракетників Javelin", – пише видання.

Нещодавно 155-та бригада відправила штурмову групу на захоплення села Новомихайлівка (на південь від Мар’їнки). Цей бій наочно продемонстрував усі недоліки застарілої бронетехніки. Безпілотники та "Джавеліни" 79-ї бригади ЗСУ швидко "відпрацювали" російську групу. При цьому російські танкісти примудрилися влаштувати "ДТП" під час цього бою, а більшість піхотинців, втекли або загинули.

Як зазначає Forbes, російська армія повернулася в середину минулого століття і зазнає величезних втрат у кожному бою, і єдине, що дає їй змогу просуватися вперед – це перевага в артилерії та авіації.

"Якщо українським силам вдасться нейтралізувати бомбардувальники і навіть артилерію, ця боротьба може стати марною. І ті Т-54 зразка 1957 року, що пішли з музею на поле бою та на звалище, будуть втрачені... дарма", – пише видання.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, Україна продовжує будувати лінію оборони в Донецькій області. Створюється другий рубіж оборони, на який зможуть відійти й подекуди вже відходять наші піхотинці. Зараз інженерно-фортифікаційні споруди вже на відстані близько двох кілометрів в глибину оборони механізованих бригад.

Також ми розповідали, що Збройні Сили України в цьому році повинні стабілізувати ситуацію на фронті та не дати армії РФ прорвати оборону, а вже наступного року переходити до контрнаступу. Я пояснив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, в Росії до літа планують мобілізувати ще 300-500 тисяч людей.

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