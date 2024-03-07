Росіяни усе більше покладаються на вкрай застарілі танки, які легко знищуються українськими дронами та протитанковими ракетними комплексами. Про це пише Forbes, аналізуючи зокрема дії російської 155-ї окремої бригади морської піхоти.
Зазначається, що СРСР серійно випускав танки Т-54 з 1947 до 1959 року. І останні екземпляри Т-54 російська армія зняла з озброєння близько 2000 року. Після того ці танки можна було побачити лише в музеї.
Але після шалених втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни почали знімати з консервації усі більш-менш робочі танки, зокрема і 70-річні Т-54. Саме цими танками поповнили 155-ту бригаду морської піхоти, яка протягом цієї війни вже кілька разів була фактично знищена і відновлена знову. Тож замість тренованих морпіхів на сучасних танках тепер у цій бригаді воюють погано навчені мобілізовані на антикварних танках Т-54 і Т-62 і ще старіших БТР-50.
Як зазначає Forbes, зараз 155-та бригада морської піхоти РФ буквально повернулася у 1950–60-ті роки і фактично не може вести сучасний бій. "Бригада веде бій проти сучасної та досить добре оснащеної української бригади, озброєної вибухонебезпечними безпілотниками від першої особи та укомплектованої одними з найкваліфікованіших українських протитанкових ракетників Javelin", – пише видання.
Нещодавно 155-та бригада відправила штурмову групу на захоплення села Новомихайлівка (на південь від Мар’їнки). Цей бій наочно продемонстрував усі недоліки застарілої бронетехніки. Безпілотники та "Джавеліни" 79-ї бригади ЗСУ швидко "відпрацювали" російську групу. При цьому російські танкісти примудрилися влаштувати "ДТП" під час цього бою, а більшість піхотинців, втекли або загинули.
Як зазначає Forbes, російська армія повернулася в середину минулого століття і зазнає величезних втрат у кожному бою, і єдине, що дає їй змогу просуватися вперед – це перевага в артилерії та авіації.
"Якщо українським силам вдасться нейтралізувати бомбардувальники і навіть артилерію, ця боротьба може стати марною. І ті Т-54 зразка 1957 року, що пішли з музею на поле бою та на звалище, будуть втрачені... дарма", – пише видання.
Ситуація на фронті: останні новини
Як писав УНІАН, Україна продовжує будувати лінію оборони в Донецькій області. Створюється другий рубіж оборони, на який зможуть відійти й подекуди вже відходять наші піхотинці. Зараз інженерно-фортифікаційні споруди вже на відстані близько двох кілометрів в глибину оборони механізованих бригад.
Також ми розповідали, що Збройні Сили України в цьому році повинні стабілізувати ситуацію на фронті та не дати армії РФ прорвати оборону, а вже наступного року переходити до контрнаступу. Я пояснив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, в Росії до літа планують мобілізувати ще 300-500 тисяч людей.