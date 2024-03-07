Стратегію захисту прокоментував Дмитро Лиховій.

Україна продовжує будувати лінію оборони в Донецькій області, заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Це другий рубіж оборони, на який зможуть відійти й подекуди вже відходять наші піхотинці, які виконують бойові завдання в безпосередній близькості. Зараз інженерно-фортифікаційні споруди вже на відстані близько двох кілометрів в глибину оборони механізованих бригад", - розповів речник.

Він також додав, що йдеться про укріпрайони, в яких є взводні опорні пункти, бронекапсули та бетонні бункери.

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"Здебільшого, це добротні дерев'яні траншеї збільшеної глибини до двох метрів, які мають захист від FPV-дронів, які мають щілинне перекриття від ураження артилерією, де військові зможуть у разі потреби заховатися, коли обстріли будуть прицільними. Солдати їх хвалять", - зазначає речник.

За його словами, система фортифікацій не має вигляду суцільної стіни, а будується з урахуванням нюансів місцевості.

"Це та система фортифікацій, яка не має вигляд суцільної стіни, яку дехто хотів би бачити відповідно до своїх стереотипів. Це багато десятків розгалужених систем траншей, які використовують елементи рельєфу, особливості місцевості, панівні висоти, водні перешкоди, вони в комплексі діють разом із протитанковими ровами", - каже Лиховій.

Будівництво української лінії оборони - що відомо

Раніше The New York Times писав, що в України немає потужної лінії оборони під Авдіївкою, тому росіяни йдуть вперед. На думку видання, за два роки повномасштабної війни українці не звернули увагу на системи інженерних укріплень.

На думку воєнного експерта Петра Черника, будувати українську лінію оборони ніколи не пізно. Він зауважив, що російська лінія оборони виправдала себе, то ж Україна має скористатися цим прикладом.

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