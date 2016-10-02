"Тиша" в зоні АТО не стихає: бойовики 22 рази обстріляли українські позиції - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Павлополя та Широкиного, обстрілюючи позиції сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, в районі Новозванівки – з кулеметів та стрілецької зброї, а біля Мар’їнки - зі стрілецької зброї.

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"На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а по Новгородському та Водяному вели вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.

За даними штабу, на Луганському напрямку обстріли з боку окупантів із гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї зафіксовано в районі Станиці Луганської, по Новозванівці противник застосовував кулемети та стрілецьку зброю, а в районі Верхньоторецького вів вогонь зі стрілецької зброї. Позиції українських військ біля Кримського противник обстрілював із мінометів 120-го та 82-го калібру, а також із гранатометів та стрілецької зброї.

"Збройні сили України суворо дотримуються режиму припинення вогню, натомість противник застосовує стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети", - підкреслили у штабі.