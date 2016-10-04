За добу окупанти 32 рази порушили "режим тиші" на Донбасі - штаб АТО

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО, зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю. Окрім того, позиції українських військ біля Новоолександрівки противник обстрілював із гранатометів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам’янки та Зайцевого.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Противник порушував “режим тиші” в районі Павлополя, Мар’їнки, Широкиного, Старогнатівки та Богданівки, застосовувавши при цьому стрілецьку зброю та кулемети. По Талаківці окупанти стріляли з БМП, а по Широкиному та Богданівці відкривали вогонь з гранатометів.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, було виявлено 5 БПЛА.