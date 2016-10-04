Окупанти сьогодні 19 разів порушували "режим тиші" - штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку бойовики порушували «режим тиші» в районі Широкиного та Гнутового з кулеметів та стрілецької зброї, а в районі Славного - застосували протитанковий ракетний комплекс.

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«На Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано в районі Авдіївки», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку терористи вдалися до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Попасної, де було застосовано стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. По Новоолександрівці та Степному вів вогонь снайпер. Крім того, зауважує прес-центр, по Новоолександрівці терористи відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.