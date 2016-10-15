"Одягнемо їх в українську форму, ніхто не зрозуміє": журналісти показали, як бойовики імітують обстріли з боку ЗСУ

Сюжет вийшов в ефірі France24, пише "Українська правда".

Автор репортажу - британської журналіст VICE News Джейк Ханрахан у своєму Twitter зазначив: "(Представники) "ДНР" фальсифікують обстріли (з боку України)".

Він зазначив, що "можливо "ДНР" боролися за свої позиції, при цьому стверджують, що ці обстріли з боку України".

На камеру представники "ДНР" заявляють, що після кожного зіткнення з силами АТО їх боєприпаси "поповнюються до роти". "Багато трофеїв. У нас дуже багато трофеїв", - запевняють бойовики.

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При цьому журналісти стали свідками, як бойовики і проросійські "журналісти" домовляються між собою про фейковий обстріл з боку сил АТО.

"Як зробимо? - Ну таке, наче українська сторона порушує перемир'я ... - так, Так. ... Я їх одягну в українську форму... Ніхто не зрозуміє - багато трофеїв", - свідками такого діалогу між бойовиком і "журналістом" стала іноземна преса.

Також в репортажі можна побачити російське озброєння і військову техніку, присутню на території Донбасу зокрема, "Урали" із номерами армії РФ.

Самі ж бойовики відверто заявляють про постачання зброї з боку РФ.

"Якщо у 2014 році (на початку російської агресії) ми не знали, що з нами буде і ми помремо за свою справу, то тепер вже є надія - ми вже не одні, нас підтримують, ми організувалися в армію, у нас є техніка - "Урали", машини, якась легка бронетехніка, зброя нам поставляється вже нормально", - заявляє бойовик з позивним Кордон".