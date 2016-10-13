КПВВ "Зайцеве" перенесуть ближче до лінії розмежування на Донбасі - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

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«Рішення про перенесення контрольного пункту в’їзду-виїзду «Зайцеве» ближче до лінії розмежування вже прийнято, відбулися відповідні наради в Донецькій військово-цивільній адміністрації. Це потребує певної підготовчої роботи, вона зараз триває, але в перспективі вирішення цього питання короткострокове, тобто це не буде затягнуто на тривалий термін і вирішиться в найближчі тижні», - заявив він.

«Це потрібно виключно з міркувань безпеки тих громадян, які перетинають лінію розмежування, тому що дуже велика відстань була між контрольним пунктом в’їзду-виїзду і блокпостом, який знаходився на «нулі», відповідно додаткові ризики створювалися під час руху лісопосадкою людей, які перетинали лінію розмежування», - пояснив Слободян.

«Для того, щоб унеможливити негативі наслідки, ураження людей, було прийнято рішення про перенос цього контрольного пункту в’їзду-виїзду», - зауважив представник ДПСУ.