КПВВ "Зайцеве" перенесуть ближче до лінії розмежування на Донбасі - ДПСУ
Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Зайцеве" найближчими тижнями буде перенесено ближче до лінії розмежування на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
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«Рішення про перенесення контрольного пункту в’їзду-виїзду «Зайцеве» ближче до лінії розмежування вже прийнято, відбулися відповідні наради в Донецькій військово-цивільній адміністрації. Це потребує певної підготовчої роботи, вона зараз триває, але в перспективі вирішення цього питання короткострокове, тобто це не буде затягнуто на тривалий термін і вирішиться в найближчі тижні», - заявив він.
«Це потрібно виключно з міркувань безпеки тих громадян, які перетинають лінію розмежування, тому що дуже велика відстань була між контрольним пунктом в’їзду-виїзду і блокпостом, який знаходився на «нулі», відповідно додаткові ризики створювалися під час руху лісопосадкою людей, які перетинали лінію розмежування», - пояснив Слободян.
«Для того, щоб унеможливити негативі наслідки, ураження людей, було прийнято рішення про перенос цього контрольного пункту в’їзду-виїзду», - зауважив представник ДПСУ.