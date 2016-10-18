За добу в зоні АТО троє українських військових були поранені - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє поранено, ще четверо отримали контузію», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.