За добу в зоні АТО троє українських військових були поранені - Лисенко
13:07, 18 жовтня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, троє зазнали поранень.
Троє бійців поранені, ще четверо отримали контузію / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє поранено, ще четверо отримали контузію», - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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