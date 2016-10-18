Бойовики сьогодні 35 разів обстріляли позиції українських військових – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку терористи 30 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, більшість з яких із важкого озброєння. «В районі Лебединського порушення «режиму тиші» відбулися зі ствольної артилерії калібру 122 мм, у Широкиному та Водяному, крім 122-го калібру, ворог застосовував артилерію калібру 152 мм, а в напрямку захисників Талаківки і Красногорівки – кулемети великого калібру, вогонь БМП, гранатомети та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку відбулося чотири збройні провокації. Зокрема, з мінометів калібру 120 мм в районі Новозванівки, в Кримському - зі стрілецької зброї та гранатометів.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська один раз обстріляли сили АТО в Авдіївці, застосувавши при цьому одночасно цілий арсенал зброї малого калібру.