ЗМІ бойовиків назвали ім'я "вбивці" терориста "Мотороли" (фото)
ЗМІ самопроголошеної Донецької народної республіки пишуть, що безпосереднім вбивцею, який підготував вибухівку для терориста "Мотороли" і натиснув на кнопку детонатора, є Марк Озоліньш - громадянин Латвії.
Про це повідомили підконтрольні бойовикам "ДНР" ЗМІ.
Терористи переконані, що чоловік працював у парі ще з одним найманцем, ім'я якого поки невідоме.
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Як йдеться у повідомленнях сайтів бойовиків, "диверсанта" впровадили в ополчення на початку поточного року, його завербували СБУ в столиці Латвії".
"На передовій чоловік входив у довіру, підкуповуючи необхідних людей", - зазначають ресурси терористів.
Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.
Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".