За добу на Донбасі поранили шістьох українських військових
12:52, 25 жовтня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО було поранено шістьох українських військових.
ілюстрація REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, але шість воїнів отримали поранення», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
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