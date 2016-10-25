За добу на Донбасі поранили шістьох українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, але шість воїнів отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.