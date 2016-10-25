Біля Станиці Луганської бойовики обстрілюють ділянки, з яких мали виводитись війська

Наприкінці дня 24 жовтня ворог майже дві години обстрілював позиції сил АТО на околицях Станиці Луганської. Вогонь вівся із гранатометів типу АГС-17, стрілецької зброї, також працював снайпер. Про це у Facebook повідомила прес-служба Луганської військово-цивільної адмінстрації.

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"Ситуація на лінії розмежування відносно стабілізувалася. Проте, як відзначають військові, у Станиці Луганській під ворожим вогнем опинились саме ті ділянки, звідки планувалося виведення військ, згідно з рамковими угодами Мінських домовленостей. Наші бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Один солдат отримав поранення", - прокоментував ситуацію керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

Також бойовики двічі відкривали прицільний вогонь із мінометів 82-го калібру та гранатометів у напрямку Новоолександрівки Попаснянського району.

Як повідомляв УНІАН, всього за добу бойовики чотири десятки разів обстріляли позиції українських військових. Найгарячіше - на околицях Маріуполя, де противник гатив із зеніток, гранатометів та мінометів. Під вогнем опинилася й Авдіївська промзона. По ній бойовики били із артилерії 122-го калібру та мінометів.

За інформацією ТСН, осколками поранені четверо військових.