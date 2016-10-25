Біля Станиці Луганської бойовики обстрілюють ділянки, з яких мали виводитись війська
Під час обстрілу був поранений український військовий.
Наприкінці дня 24 жовтня ворог майже дві години обстрілював позиції сил АТО на околицях Станиці Луганської. Вогонь вівся із гранатометів типу АГС-17, стрілецької зброї, також працював снайпер. Про це у Facebook повідомила прес-служба Луганської військово-цивільної адмінстрації.
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"Ситуація на лінії розмежування відносно стабілізувалася. Проте, як відзначають військові, у Станиці Луганській під ворожим вогнем опинились саме ті ділянки, звідки планувалося виведення військ, згідно з рамковими угодами Мінських домовленостей. Наші бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Один солдат отримав поранення", - прокоментував ситуацію керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.
Також бойовики двічі відкривали прицільний вогонь із мінометів 82-го калібру та гранатометів у напрямку Новоолександрівки Попаснянського району.
Як повідомляв УНІАН, всього за добу бойовики чотири десятки разів обстріляли позиції українських військових. Найгарячіше - на околицях Маріуполя, де противник гатив із зеніток, гранатометів та мінометів. Під вогнем опинилася й Авдіївська промзона. По ній бойовики били із артилерії 122-го калібру та мінометів.
За інформацією ТСН, осколками поранені четверо військових.