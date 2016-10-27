Українські військові біля Водяного потрапили під вогонь ствольної артилерії - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На Маріупольському напрямку відбулося 16 обстрілів. В районах Талаківки, Широкиного, Красногорівки та Гнутового противник вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів, кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї»,- йдеться в повідомленні.

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В штабі АТО також зауважили, що сили АТО поблизу Мар’їнки, Павлополя, Тарамчука та Опитного обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та 120 мм. Поблизу Водяного, крім мінометів, підрозділи українських захисників опинились під вогнем ствольної артилерії 152-го калібру.

«На Донецькому напрямку окупанти 9 разів порушували режим тиші. В бік Збройних сил України біля шахти Бутівка окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї, а в районі Авдіївки використали одночасно міномети обох калібрів», - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку зафіксовано одну збройну провокацію на околиці Станиці Луганської. Тут бойовики в черговий раз застосовували стрілецьку зброю.