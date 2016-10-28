За минулу добу бойовики 54 рази обстріляли позиції сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центра штаба АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 34 провокації проти сил АТО. Бойовики здійснили обстріли підрозділів Збройних Сил України з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї в Гранітному та Талаківці, а районах Тарамчука, Павлопіля, Новотроїцького та Славного ворог застосував міномети калібрів 82мм та 120мм. По захисниках Мар’їнки, Красногорівки та Широкіного окупанти вели вогонь з озброєння БМП, мінометів обох калібрів, кулеметів та гранатометів, а у Водяному - зі ствольної артилерії 152 калібру та мінометів калібру 120мм.

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На Донецькому напрямку ворог 17 разів порушував режим тиші. Під час провокацій українських захисників у Зайцевому, Опитному, Майорську та шахті Бутівка противник використовував кулемети, гранатомети, міномети різних калібрів, в районі Авдіївки – зброю усіх калібрів, зокрема, артилерію 152мм.

На Луганському напрямку окупанти 3 рази стріляли по українських захисниках. Поблизу Новоолександрівки та околиці Станиці Луганської в черговий раз застосовувалась стрілецька зброя.