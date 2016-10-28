Ватажок "ЛНР" почав новий етап встановлення "особистої диктатури" - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Він стверджує, що "народній раді республіки" надійшов на розгляд розроблений за вказівкою Плотницького" законопроект про парламентський контроль", яким закріплюється право "депутатів" висловлювати недовіру керівникам "органів виконавчої влади ЛНР".

"Таким чином, за нинішньої повної підконтрольності "народної ради ЛНР" Плотницькому, останній намагається посилити свій вплив на розвиток ситуації у "республіці" без погоджень з "російськими кураторами" на рівні керівників окремих "держструктур", - зазначив Тимчук.