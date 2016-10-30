Терористи вкотре обстріляли контрольний пост прикордонників "Мар’їнка"
10:57, 30 жовтня 2016Війна
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Незаконні збройні формування вчора ввечері вкотре здійснили обстріл зі стрілецької зброї позицій контрольного поста прикордонників «Мар’їнка» на Донеччині.
Вогонь вівся близько години з боку населеного пункту Олександрівка / theinsider.ua
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, вогонь вівся близько години з боку населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території.
Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
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Нагадується, що днем раніше російські найманці також відкривали вогонь на даному напрямку. Обстріл розпочався о 22.00.
На той час пропускні операції на даному дорожньому коридорі уже не здійснювались.
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