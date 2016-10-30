Терористи вкотре обстріляли контрольний пост прикордонників "Мар’їнка"

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, вогонь вівся близько години з боку населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

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Нагадується, що днем раніше російські найманці також відкривали вогонь на даному напрямку. Обстріл розпочався о 22.00.

На той час пропускні операції на даному дорожньому коридорі уже не здійснювались.